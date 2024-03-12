(Ледкова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ледков Никита
Мать: Ледкова Анна
Рождение ребёнка
03.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савенко Евгений
Отец ребёнка: Савенко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савенко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрий
Смерть
1974
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ