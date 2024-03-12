(Ледкова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ледкова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ледков Никита

Мать: Ледкова Анна

Рождение ребёнка
03.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савенко Евгений

Отец ребёнка: Савенко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савенко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрий

Смерть
1974
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
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