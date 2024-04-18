Ощепкова Зоя Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ощепкова Зоя Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ощепков Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Ощепков Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
01.02.1958

Дочь: Разумова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Ощепков Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
14.04.1959

Сын: Ощепков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Ощепков Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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