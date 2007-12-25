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Артыков Денис Русланович

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

25.12.2007

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2007

Отец: Артыков Руслан Рустамович

Мать: Захарова Анна Викторовна

Тверь, город Тверь, Тверская область
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