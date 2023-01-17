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Шульчев Михаил Иванович

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Место рождения

Новознаменка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

06.11.1902

Дата смерти

24.12.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
1941 г.р.

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Новознаменка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
30.01.1926

Жена: Шульчева Анна Сергеевна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.07.1926

Сын: Шульчев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Шульчева Анна Сергеевна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шульчева Анна Сергеевна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шульчева Анна Сергеевна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.11.1938

Сын: Шульчев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Шульчева Анна Сергеевна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.07.1941

Сын: Шульчев Юлий Михайлович

Мать ребёнка: Шульчева Анна Сергеевна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Призыв на военную службу
03.09.1941
Муром, округ Муром, Владимирская область
красноармеец; санитар
Смерть
24.12.1962
Муром, округ Муром, Владимирская область
Работа или профессия
До 1962
Муром, округ Муром, Владимирская область
АО Муромское ПАТП, завхоз
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