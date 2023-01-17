Шульчев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения06.11.1902
Дата смерти24.12.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1926
Жена: Шульчева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
01.07.1926
Сын: Шульчев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Шульчева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
06.07.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шульчева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
30.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шульчева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
21.11.1938
Сын: Шульчев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Шульчева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
12.07.1941
Мать ребёнка: Шульчева Анна Сергеевна
Призыв на военную службу
03.09.1941
красноармеец; санитар
Смерть
24.12.1962
Работа или профессия
До 1962
АО Муромское ПАТП, завхоз