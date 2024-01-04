Захарьящев Клементий Елисеев 1712 — найти родственников по фамилии на Familio

Захарьящев Клементий Елисеев

Автор
АК
Кузнецов А.

мужской, родился 1712, Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Захарьящев Елисей Захаров1680 г.р.
Супруги
Захарьящева Мария Тихонова1707 г.р.
Дети
Захарьящева Арина Клеменова1748 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Захарьящев Елисей Захаров

Мать: не указана

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарьящева Мария Тихонова

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Захарьящева Арина Клеменова

Мать ребёнка: Захарьящева Мария Тихонова

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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