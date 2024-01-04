Захарьящев Клементий Елисеев
мужской, родился 1712, Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецЗахарьящев Елисей Захаров1680 г.р.
Супруги
Захарьящева Мария Тихонова1707 г.р.
Дети
Захарьящева Арина Клеменова1748 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Захарьящев Елисей Захаров
Мать: не указана
Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Захарьящева Арина Клеменова
Мать ребёнка: Захарьящева Мария Тихонова
Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно