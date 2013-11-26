Волженин Геннадий Николаевич
Место рожденияНижний Тагил
Дата рождения08.10.1928
Дата смерти26.11.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1928
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волженина Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волженина Вера Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.2013
Нижний Тагил