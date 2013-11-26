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Волженин Геннадий Николаевич

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Место рождения

Нижний Тагил

Дата рождения

08.10.1928

Дата смерти

26.11.2013

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1928

Отец: Волженин Николай Тихонович

Мать: Волженина Анна Леонтьевна

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волженина Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волженина Вера Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина Вера Дмитриевна

Смерть
26.11.2013
Нижний Тагил
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