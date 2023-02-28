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Василий Антонов

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Место рождения

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Около 1748 г.р.

Жена

Около 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Антон Андреев

Мать: Авдотья Степанова

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1782
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
год не указан
Военная служба
С 1807
отдан в ратники в 1807 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Фетисова

Смерть
Неизвестно
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