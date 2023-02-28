Василий Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Антон Андреев
Мать: Авдотья Степанова
Место жительства
С 1782
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
год не указан
Военная служба
С 1807
отдан в ратники в 1807 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Фетисова
Смерть
Неизвестно