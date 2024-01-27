Metchkoff Nicholas William — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Metchkoff Nicholas William

Место рождения

Russia

Дата рождения

1905

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
23.11.1933

Сын: Metchkoff Gary Nicholas

Мать ребёнка: Mary David

Los Angeles County, California, USA
Рождение ребёнка
04.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Mary David

Los Angeles, Los Angeles County, California, United States
Смерть
1990
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