Metchkoff Nicholas William
Место рожденияRussia
Дата рождения1905
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.11.1933
Мать ребёнка: Mary David
Los Angeles County, California, USA
Рождение ребёнка
04.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Mary David
Los Angeles, Los Angeles County, California, United States
Смерть
1990