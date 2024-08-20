Аксёнова Ирина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1905
Сын: Аксёнов Константин Павлович
Отец ребёнка: Аксёнов Павел Вонифантьевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Аксёнов Павел Вонифантьевич
Смерть
Неизвестно