Аксёнова Ирина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова Ирина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксёнов Павел Вонифантьевич

Рождение ребёнка
16.08.1905

Сын: Аксёнов Константин Павлович

Отец ребёнка: Аксёнов Павел Вонифантьевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Аксёнов Василий Павлович

Отец ребёнка: Аксёнов Павел Вонифантьевич

Смерть
Неизвестно

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