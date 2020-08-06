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Кушнарев Григорий Елупович

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Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

10.11.1936

Дата смерти

06.08.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
1978

Жена: Кушнарева Валентина Георгиевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
09.02.1982

Сын: Кушнарев Мирон Григорьевич

Мать ребёнка: Кушнарева Валентина Георгиевна

Смерть
06.08.2020
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
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