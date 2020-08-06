Кушнарев Григорий Елупович
Место рождения
Дата рождения10.11.1936
Дата смерти06.08.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1978
Рождение ребёнка
09.02.1982
Сын: Кушнарев Мирон Григорьевич
Мать ребёнка: Кушнарева Валентина Георгиевна
Смерть
06.08.2020
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия