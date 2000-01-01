Бутина (Гамерова) Стейна Мордуховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутина (Гамерова) Стейна Мордуховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гамеров Мордух Симонович

Мать: не указана

Из переписки с Хедей Бутиной (Hedia Butin) правнучкой Стейны. Рига. Другая правнучка Bella Butin в 2022 г. уехала в Израиль. Hedia и Bella двоюродные сестры.
Смерть
Неизвестно
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