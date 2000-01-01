Бутина (Гамерова) Стейна Мордуховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Гамеров Мордух Симонович
Мать: не указана
Из переписки с Хедей Бутиной (Hedia Butin) правнучкой Стейны. Рига. Другая правнучка Bella Butin в 2022 г. уехала в Израиль. Hedia и Bella двоюродные сестры.
Смерть
Неизвестно