Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиОколо 1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Вера Федоровна
Отец ребёнка: Петров Федор Петрович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Петров Федор Петрович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Петров Федор Петрович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Кривоногова Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Петров Федор Петрович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Железная ул. 17
Смерть
Около 1875