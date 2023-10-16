Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Ивановна

Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Около 1875

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Вера Федоровна

Отец ребёнка: Петров Федор Петрович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Петров Иван Федорович

Отец ребёнка: Петров Федор Петрович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Петров Федор Петрович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Кривоногова Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Петров Федор Петрович

Развод
Неизвестно

Муж: Петров Федор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Федор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Железная ул. 17
Смерть
Около 1875
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close