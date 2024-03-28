Лопсан Шулуу Таейевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопсан Шулуу Таейевич

Лопсан Шулуу Таейевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соян Таей Сурасович

Мать: Соян Чорбаан Бадыевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопсан Белек-Байыр Шулууевич

Мать ребёнка: Лопсан Дузакмаа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопсан Долаана Шулууевна

Мать ребёнка: Лопсан Дузакмаа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопсан Эрес шулууевич

Мать ребёнка: Лопсан Дузакмаа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопсан Маргарита Шулууевна

Мать ребёнка: Лопсан Дузакмаа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопсан Байлак Шулууевич

Мать ребёнка: Лопсан Дузакмаа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопсан Виталий Шулууевич

Мать ребёнка: Лопсан Дузакмаа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопсан Дузакмаа

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