Чекунов Павел
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Чекунова (Демидова) Надежда Степановна09.09.1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекунова (Демидова) Надежда Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекунова (Демидова) Надежда Степановна
Смерть
Неизвестно