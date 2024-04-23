Архипова (Перепёлкина) Параскева Афанасьевна 19.?.1874 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Архипова (Перепёлкина) Параскева Афанасьевна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 19.?.1874 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
Перепёлкин Афанасий ЕвдокимовичНеизвестно г.р.
Мать
Перепёлкина Евфимия МаксимовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Архипов Косьма Иванович1874 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.1874 ст.

Отец: Перепёлкин Афанасий Евдокимович

Мать: Перепёлкина Евфимия Максимовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Поручитель
Неизвестно

Бракосочетание
1892 ст.

Муж: Архипов Косьма Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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