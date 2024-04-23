Архипова (Перепёлкина) Параскева Афанасьевна
женский, родилась 19.?.1874 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецПерепёлкин Афанасий ЕвдокимовичНеизвестно г.р.
МатьПерепёлкина Евфимия МаксимовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Архипов Косьма Иванович1874 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.1874 ст.
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Поручитель
Неизвестно
Бракосочетание
1892 ст.
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно