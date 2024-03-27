Алимов Даут
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Даутов Хайдар
Мать ребёнка: Алимова (Бедретдинова) Мафтюха
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
03.04.1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1938
Смерть
1940