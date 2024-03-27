Алимов Даут — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлимов Даут

Алимов Даут

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1917 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Даутов Хайдар

Мать ребёнка: Алимова (Бедретдинова) Мафтюха

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимова (Бедретдинова) Мафтюха

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимова (Бедретдинова) Мафтюха

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимова (Бедретдинова) Мафтюха

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимова (Бедретдинова) Мафтюха

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимова (Бедретдинова) Мафтюха

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимова (Бедретдинова) Мафтюха

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимова (Бедретдинова) Мафтюха

Смерть
1940

Мы используем куки для улучшения работы сайта.