Фомин Борис Николаевич
Место рожденияНослы
Дата рождения25.04.1947
Дата смерти26.03.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1947
Нослы
Рождение ребёнка
22.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
кирпичный завод
Смерть
26.03.1997