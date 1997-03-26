Фомин Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Борис Николаевич

Место рождения

Нослы

Дата рождения

25.04.1947

Дата смерти

26.03.1997

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1947

Отец: Фомин Николай Григорьевич

Мать: Фомина Александра Даниловна

Нослы
Рождение ребёнка
22.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
кирпичный завод
Смерть
26.03.1997
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