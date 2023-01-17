Петряшев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын Мартын: ВУЦА ф. 363, оп. 1, д. 2142, л. 634 об.
Рождение ребёнка
Около 1708 ст.
Сын: Петряшев Терентий Алексеев
Мать ребёнка: не указана
ГАВО. ф. 388, оп. 1, д. 8425, л. 386. 56 лет в 1764 году
Рождение ребёнка
Около 1730 ст.
Мать ребёнка: не указана
Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ВУЦА ф. 363, оп. 1, д. 2142, л. 634 об. 42 года в 1772 году