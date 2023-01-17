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Петряшев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сын Мартын: ВУЦА ф. 363, оп. 1, д. 2142, л. 634 об.
Рождение ребёнка
Около 1708 ст.

Сын: Петряшев Терентий Алексеев

Мать ребёнка: не указана

ГАВО. ф. 388, оп. 1, д. 8425, л. 386. 56 лет в 1764 году
Рождение ребёнка
Около 1730 ст.

Сын: Петряшев Мартын Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ВУЦА ф. 363, оп. 1, д. 2142, л. 634 об. 42 года в 1772 году
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