Молочкова Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молочкова Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тумашов Николай

Мать: Молочкова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нохрин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Нохрин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нохрин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Босова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Босов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Босов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Босова Галина Александровна

Отец ребёнка: Босов Александр

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