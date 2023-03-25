Молочкова Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тумашов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нохрин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Нохрин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нохрин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Босова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Босов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Босов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Босова Галина Александровна
Отец ребёнка: Босов Александр