Бархатова (Николаева) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бархатова (Николаева) Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1826 ст.

Муж: Бархатов Михаил Егоров

Узкий Луг, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №379, стр. 320 (яндекс)
Рождение ребёнка
13.10.1829 ст.

Сын: Бархатов Андрей Михаилов

Отец ребёнка: Бархатов Михаил Егоров

Бархатово, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №397, стр. 376 (яндекс), запись 105
Смерть
Неизвестно

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