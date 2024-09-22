Бархатова (Николаева) Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1826 ст.
Узкий Луг, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №379, стр. 320 (яндекс)
Рождение ребёнка
13.10.1829 ст.
Отец ребёнка: Бархатов Михаил Егоров
Бархатово, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №397, стр. 376 (яндекс), запись 105
Смерть
Неизвестно