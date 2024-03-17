Афонина Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонин Константин Спиридонович
Отец ребёнка: Афонин Спиридон
Рождение ребёнка
1906
Сын: Афонин Михаил Спиридонович
Отец ребёнка: Афонин Спиридон
Картмазово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.02.1909
Сын: Афонин Порфирий Спиридонович
Отец ребёнка: Афонин Спиридон
Смерть
Около 1960