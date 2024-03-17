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Афонина Наталья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Константин Спиридонович

Отец ребёнка: Афонин Спиридон

Рождение ребёнка
1906

Сын: Афонин Михаил Спиридонович

Отец ребёнка: Афонин Спиридон

Картмазово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.02.1909

Сын: Афонин Порфирий Спиридонович

Отец ребёнка: Афонин Спиридон

Смерть
Около 1960

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