Кабалевский Дмитрий Борисович
Место рождения
Дата рождения17.12.1904
Дата смерти14.02.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1904 по 1925
Место жительства
С 1925 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1942
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1942 по 1987
Смерть
14.02.1987