Хмелик Владимир
Место рождения
Дата рождения1941
Дата смерти27.03.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Хмелик Трифон
Мать: Хмелик Ульяна
Бракосочетание
?.09.1966
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.03.2023
Ордановка, Полтавська область