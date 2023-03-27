Хмелик Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелик Владимир

Место рождения

Балясное, Полтавська область

Дата рождения

1941

Дата смерти

27.03.2023

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Хмелик Трифон

Мать: Хмелик Ульяна

Балясное, Полтавська область
Бракосочетание
?.09.1966

Жена: скрыто настройками приватности

Балясное, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Балясное, Полтавська область
Смерть
27.03.2023
Ордановка, Полтавська область
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