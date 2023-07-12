Шляпкина (Ермакова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШляпкина (Ермакова) Лидия Васильевна

Шляпкина (Ермакова) Лидия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1931

Дата смерти

22.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1931

Отец: Ермаков Василий Максимович

Мать: Ермакова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
20.10.1953

Сын: Шляпкин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Шляпкин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
20.02.1958

Дочь: Кудряшова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Шляпкин Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шляпкин Михаил Петрович

Смерть
22.10.1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close