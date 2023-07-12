Шляпкина (Ермакова) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1931
Дата смерти22.10.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1931
Рождение ребёнка
20.10.1953
Сын: Шляпкин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Шляпкин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1958
Дочь: Кудряшова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Шляпкин Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1975