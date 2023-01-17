Федчишин (Долинко) Антонина Федоровна
Место рождения
Дата рождения23.05.1939
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1939
Отец: Примак Федор
Мать: Долинко Вера Федосеевна
Рождение ребёнка
20.08.1959
Дочь: Звягина Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Федчишин Алексей Игнатович
Рождение ребёнка
10.05.1962
Сын: Федчишин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Федчишин Алексей Игнатович
Рождение ребёнка
01.01.1964
Сын: Федчишин Сергей Алекеевич
Отец ребёнка: Федчишин Алексей Игнатович
Рождение ребёнка
20.11.1971
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Федчишин Алексей Игнатович
Рождение ребёнка
27.04.1976
Дочь: Степанова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Федчишин Алексей Игнатович
Смерть
1988