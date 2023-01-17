Федчишин (Долинко) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федчишин (Долинко) Антонина Федоровна

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Место рождения

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область

Дата рождения

23.05.1939

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1939

Отец: Примак Федор

Мать: Долинко Вера Федосеевна

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
20.08.1959

Дочь: Звягина Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Федчишин Алексей Игнатович

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
10.05.1962

Сын: Федчишин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Федчишин Алексей Игнатович

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
01.01.1964

Сын: Федчишин Сергей Алекеевич

Отец ребёнка: Федчишин Алексей Игнатович

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
20.11.1971

Дочь: Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Федчишин Алексей Игнатович

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
27.04.1976

Дочь: Степанова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Федчишин Алексей Игнатович

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Смерть
1988
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