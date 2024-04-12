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Кислицын Анатолий

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.09.?

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
28.01.1997

Сын: Петровский Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Петровская Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
10.01.2001

Сын: Петровский Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Петровская Наталья Анатольевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
12.07.2007

Сын: Петровский Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Петровская Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислицын Александр Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислицын Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.09.?
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