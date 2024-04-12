Кислицын Анатолий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.09.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1997
Сын: Петровский Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Петровская Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
10.01.2001
Сын: Петровский Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Петровская Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
12.07.2007
Сын: Петровский Олег Анатольевич
Мать ребёнка: Петровская Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислицын Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислицын Евгений Анатольевич
Смерть
25.09.?