Мусин-Пушкин Роман Владимирович
мужской, родился 09.11.1895, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 27.11.1971, город Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралийский Союз
ОтецМусин-Пушкин Владимир Владимирович08.02.1870 г.р.
МатьМусина-Пушкина (Воронцова-Дашкова) Мария Илларионовна06.09.1871 г.р.
Супруги
Мусина-Пушкина (Толстая) Ирина Дмитриевна09.10.1897 г.р.
Дети
Мусин-Пушкин Владимир Романович06.06.1924 г.р.
Мусин-Пушкин Алексей Романович24.09.1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1895
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
06.06.1924
Сын: Мусин-Пушкин Владимир Романович
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Толстая) Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.09.1925
Сын: Мусин-Пушкин Алексей Романович
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Толстая) Ирина Дмитриевна
Смерть
27.11.1971
город Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралийский Союз