Мусин-Пушкин Роман Владимирович 09.11.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Мусин-Пушкин Роман Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.11.1895, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 27.11.1971, город Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралийский Союз

Отец
Мусин-Пушкин Владимир Владимирович08.02.1870 г.р.
Мать
Мусина-Пушкина (Воронцова-Дашкова) Мария Илларионовна06.09.1871 г.р.
Супруги
Мусина-Пушкина (Толстая) Ирина Дмитриевна09.10.1897 г.р.
Дети
Мусин-Пушкин Владимир Романович06.06.1924 г.р.
Мусин-Пушкин Алексей Романович24.09.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1895

Отец: Мусин-Пушкин Владимир Владимирович

Мать: Мусина-Пушкина (Воронцова-Дашкова) Мария Илларионовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1923

Жена: Мусина-Пушкина (Толстая) Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.06.1924

Сын: Мусин-Пушкин Владимир Романович

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Толстая) Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.09.1925

Сын: Мусин-Пушкин Алексей Романович

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Толстая) Ирина Дмитриевна

Смерть
27.11.1971
город Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралийский Союз

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