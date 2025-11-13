Серебрякова (Кулагина) Степанида Яковлевна
женский, родилась 1764
умерла 1849
ОтецКулагин Яков Степанович1741 г.р.
МатьКулагина Софья Абрамовна1739 г.р.
Супруги
Серебряков Василий Петрович1761 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Кулагин Яков Степанович
Мать: Кулагина Софья Абрамовна
Бракосочетание
22.01.1786
крепость Илецкая Защита
Рождение ребёнка
1802
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серебряков Василий Петрович
Смерть
1849