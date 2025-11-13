Серебрякова (Кулагина) Степанида Яковлевна 1764 — найти родственников по фамилии на Familio

Серебрякова (Кулагина) Степанида Яковлевна

Автор
Сo
osipovi.s@yandex.ru С.

женский, родилась 1764

умерла 1849

Отец
Кулагин Яков Степанович1741 г.р.
Мать
Кулагина Софья Абрамовна1739 г.р.
Супруги
Серебряков Василий Петрович1761 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Кулагин Яков Степанович

Мать: Кулагина Софья Абрамовна

Бракосочетание
22.01.1786

Муж: Серебряков Василий Петрович

крепость Илецкая Защита

Рождение ребёнка
1802

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серебряков Василий Петрович

Смерть
1849

Мы используем куки для улучшения работы сайта.