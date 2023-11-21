Григорьева (Сливкова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сливков Василий
Мать: Сливкова Евдокия
Рождение ребёнка
06.04.1929
Сын: Григорьев Валентин
Отец ребёнка: Григорьев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Пётр
Отец ребёнка: Григорьев Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев Степан
Смерть
Неизвестно