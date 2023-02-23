Ефремова Екатерина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Екатерина Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ефремов Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Ефремов Леонтий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ефремов Евдоким Леонтьевич

Отец ребёнка: Ефремов Леонтий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Ефремов Леонтий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Леонтий Иванович

Смерть
Неизвестно
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