Ефремова Екатерина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ефремов Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Ефремов Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ефремов Евдоким Леонтьевич
Отец ребёнка: Ефремов Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Ефремов Леонтий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно