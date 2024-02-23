Медведева (Сынкова) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1977
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1977
Рождение ребёнка
05.01.2005
Сын: Медведев Никита Александрович
Отец ребёнка: Медведев Александр
Рождение ребёнка
26.06.2009
Дочь: Медведева Кристина Александровна
Отец ребёнка: Медведев Александр
Рождение ребёнка
12.12.2011
Сын: Медведев Артем Александрович
Отец ребёнка: Медведев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев Александр