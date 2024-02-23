Медведева (Сынкова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Сынкова) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1977

Отец: Сынков Владимир Михайлович

Мать: Носкова Анна Леонидовна

Рождение ребёнка
05.01.2005

Сын: Медведев Никита Александрович

Отец ребёнка: Медведев Александр

Рождение ребёнка
26.06.2009

Дочь: Медведева Кристина Александровна

Отец ребёнка: Медведев Александр

Рождение ребёнка
12.12.2011

Сын: Медведев Артем Александрович

Отец ребёнка: Медведев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Александр

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