Отинов Федор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОтинов Федор

Отинов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Отинова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: (Отинова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отинов Сергей Федорович

Мать ребёнка: (Отинова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
До 1928

Дочь: Отинова Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: (Отинова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
20.04.1928

Дочь: Отинова Александра (Сана) Федоровна

Мать ребёнка: (Отинова) Екатерина Петровна

Пичугино, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Отинова Антонина Федоровна

Мать ребёнка: (Отинова) Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.