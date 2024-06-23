Отинов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Отинова Валентина Федоровна
Мать ребёнка: (Отинова) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Отинова) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
До 1928
Дочь: Отинова Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: (Отинова) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
20.04.1928
Дочь: Отинова Александра (Сана) Федоровна
Мать ребёнка: (Отинова) Екатерина Петровна
Пичугино, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Отинова Антонина Федоровна
Мать ребёнка: (Отинова) Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно