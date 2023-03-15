Капылова (Капылова) Дария
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Капылов Андрий
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1884
Муж: Сафронов Михаил
Рождение ребёнка
26.09.1887
Сын: Сафронов Иоанн
Отец ребёнка: Сафронов Михаил
Рождение ребёнка
14.08.1892
Дочь: Сафронов (Сафронов) Наталия
Отец ребёнка: Сафронов Михаил
Рождение ребёнка
25.12.1896
Дочь: Сафронов (Сафронов) Татьяна
Отец ребёнка: Сафронов Михаил
Рождение ребёнка
29.12.1898
Дочь: Сафронов (Сафронов) Татиана
Отец ребёнка: Сафронов Михаил
Рождение ребёнка
04.08.1902
Сын: Сафронов Григорий
Отец ребёнка: Сафронов Михаил
Смерть
Неизвестно