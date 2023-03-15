Капылова (Капылова) Дария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капылова (Капылова) Дария

Место рождения

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Капылов Андрий

Мать: не указана

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Бракосочетание
29.01.1884

Муж: Сафронов Михаил

Рождение ребёнка
26.09.1887

Сын: Сафронов Иоанн

Отец ребёнка: Сафронов Михаил

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1892

Дочь: Сафронов (Сафронов) Наталия

Отец ребёнка: Сафронов Михаил

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1896

Дочь: Сафронов (Сафронов) Татьяна

Отец ребёнка: Сафронов Михаил

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1898

Дочь: Сафронов (Сафронов) Татиана

Отец ребёнка: Сафронов Михаил

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1902

Сын: Сафронов Григорий

Отец ребёнка: Сафронов Михаил

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Смерть
Неизвестно

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