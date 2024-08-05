? Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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? Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Порфирьевич

Рождение ребёнка
1726

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Порфирьевич

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Березкина Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Порфирьевич

Рождение ребёнка
1738

Сын: Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Порфирьевич

Рождение ребёнка
27.09.1744

Сын: Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Порфирьевич

Смерть
Неизвестно

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