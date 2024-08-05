? Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Порфирьевич
Рождение ребёнка
1726
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Порфирьевич
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Березкина Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Порфирьевич
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Григорий Порфирьевич
Рождение ребёнка
27.09.1744
Сын: Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Порфирьевич
Смерть
Неизвестно