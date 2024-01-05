Полубинская (Коломейцева) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубинская (Коломейцева) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1951

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1951

Отец: Коломейцев Григорий Егорович

Мать: Коломейцева Павлина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожина Татьяна

Отец ребёнка: Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Наталья

Отец ребёнка: Полубинский Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полубинский Николай

Место жительства
Неизвестно
п. Целина Ростовская область
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