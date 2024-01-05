Полубинская (Коломейцева) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1951
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1951
Отец: Коломейцев Григорий Егорович
Мать: Коломейцева Павлина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожина Татьяна
Отец ребёнка: Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Наталья
Отец ребёнка: Полубинский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полубинский Николай
Место жительства
Неизвестно
п. Целина Ростовская область