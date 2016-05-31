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Шкарупин Даниил Андреевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.05.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2016

Отец: Шкарупин Андрей Андреевич

Мать: Шкарупина Дарья Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
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