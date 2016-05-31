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Шкарупин Даниил Андреевич
Шкарупин Даниил Андреевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
31.05.2016
Пол
Мужской
Отец
Шкарупин Андрей Андреевич
1976 г.р.
Мать
Шкарупина (Туркадзе) Дарья Георгиевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2016
Отец:
Шкарупин Андрей Андреевич
Мать:
Шкарупина Дарья Георгиевна
Москва
, город федерального значения Москва
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