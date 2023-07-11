Елистратова (Зайцева) Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратова (Зайцева) Наталья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1969

Пол

Женский

Отец

1942 г.р.

Мать

1936 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1969

Отец: Зайцев Борис Александрович

Мать: Зайцева Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елистратов Валентин

Рождение ребёнка
2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елистратов Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елистратов Валентин

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
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