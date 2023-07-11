Елистратова (Зайцева) Наталья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1969
Рождение ребёнка
1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елистратов Валентин
Рождение ребёнка
2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елистратов Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елистратов Валентин
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма