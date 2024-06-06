Герасимова (Мартынова) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимова (Мартынова) Елена Яковлевна

Герасимова (Мартынова) Елена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
20.11.1949

Дочь: Рачкинда (Герасимова) Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Герасимов Александр Григорьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.