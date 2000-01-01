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Ленков Алексей Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков Алексеев

Мать: Фекла

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Надежда Алексеева

Мать ребёнка: Аграфена Назарова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ксения Алексеева

Мать ребёнка: Аграфена Назарова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ленков Яков Алексеев

Мать ребёнка: Аграфена Назарова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Аграфена Назарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Назарова

Смерть
1858
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