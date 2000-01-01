Ленков Алексей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков Алексеев
Мать: Фекла
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Надежда Алексеева
Мать ребёнка: Аграфена Назарова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ксения Алексеева
Мать ребёнка: Аграфена Назарова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ленков Яков Алексеев
Мать ребёнка: Аграфена Назарова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Аграфена Назарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Назарова
Смерть
1858