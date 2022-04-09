Буренко Оксана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буренко Оксана Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.?

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.?

Отец: Буренко Леонид Федорович

Мать: не указана

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