Фоменко Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФоменко Татьяна

Фоменко Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ланчукова Ирина (Ариша) Федоровна

Отец ребёнка: Фоменко Федор

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Фоменко Анна (Нюся) Павловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1946

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