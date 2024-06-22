Фоменко Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ланчукова Ирина (Ариша) Федоровна
Отец ребёнка: Фоменко Федор
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Фоменко Анна (Нюся) Павловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1946