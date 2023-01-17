Моргунова (Директорова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргунова (Директорова) Александра Григорьевна

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Место рождения

Лосино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Лосино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Моргунова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Моргунов Иван Константинович

Рождение ребёнка
03.02.1940

Дочь: Смирнова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Моргунов Иван Константинович

Белавино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моргунов Иван Константинович

Смерть
Неизвестно
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