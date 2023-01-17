Моргунова (Директорова) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Моргунова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Моргунов Иван Константинович
Рождение ребёнка
03.02.1940
Дочь: Смирнова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Моргунов Иван Константинович
Белавино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно