Zarh Sosia Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиZarh Sosia

Zarh Sosia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1871 г.р.
1891 г.р.
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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Великсон (Зарх) Яхна

Отец ребёнка: Зарх Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зарх Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зарх Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зарх Самуил

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Зобина (Zarh) Гутя Shmuilovna

Отец ребёнка: Зарх Самуил

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Меерсон.Зарх (Zarh) Mуся

Отец ребёнка: Зарх Самуил

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