Zarh Sosia
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Великсон (Зарх) Яхна
Отец ребёнка: Зарх Самуил
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Зобина (Zarh) Гутя Shmuilovna
Отец ребёнка: Зарх Самуил
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Меерсон.Зарх (Zarh) Mуся
Отец ребёнка: Зарх Самуил