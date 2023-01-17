Березина Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1934
Рождение ребёнка
Около 1937
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1941
Смерть
Неизвестно
Крутиковщина, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Крутиковщина, Оричский р-он