Березина Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Алексей Григорьевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Крутиковщина, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Крутиковщина, Оричский р-он
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