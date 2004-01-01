Сураева Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.01.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сураев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1969
Сын: Сураев Виталий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.02.1971
Сын: Сураев Николай Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.01.2004