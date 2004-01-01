Сураева Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сураева Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сураев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1969

Сын: Сураев Виталий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.02.1971

Сын: Сураев Николай Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.01.2004

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