Корсакова Марья Ильина
Место рождения601109 Staryye Omutishchi, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Корсаков Иван (Младший) Близнец Николаев
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Корсаков Иван (Младший) Близнец Николаев
Рождение ребёнка
1788
Сын: Корсаков Иван Иванов
Отец ребёнка: Корсаков Иван (Младший) Близнец Николаев