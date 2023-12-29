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Корсакова Марья Ильина

Место рождения

601109 Staryye Omutishchi, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780

Сын: Корсаков Козьма Иванов

Отец ребёнка: Корсаков Иван (Младший) Близнец Николаев

Рождение ребёнка
1781

Сын: Корсаков Захар Иванов

Отец ребёнка: Корсаков Иван (Младший) Близнец Николаев

Рождение ребёнка
1788

Сын: Корсаков Иван Иванов

Отец ребёнка: Корсаков Иван (Младший) Близнец Николаев

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