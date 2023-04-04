Баранович (Орлова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1905
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Владимир
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Баранович Казимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранович Казимир
Рождение ребёнка
31.12.1901
Дочь: Раева (Баранович) Марина
Отец ребёнка: Баранович Казимир
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.05.1904
Отец ребёнка: Баранович Казимир
Смерть
1905
Причина смерти: дифтерит