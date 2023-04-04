Баранович (Орлова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранович (Орлова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Владимир

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Баранович Казимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранович Казимир

Рождение ребёнка
31.12.1901

Дочь: Раева (Баранович) Марина

Отец ребёнка: Баранович Казимир

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.05.1904

Сын: Баранович Максимилиан

Отец ребёнка: Баранович Казимир

Смерть
1905
Причина смерти: дифтерит

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