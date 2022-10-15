Дрюков Федот Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1912
Мать ребёнка: Дрюкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1916
Мать ребёнка: Дрюкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Дрюкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1927
Дочь: Полякова Варвара Федотовна
Мать ребёнка: Дрюкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1927
Дочь: Дрюкова Галина Федотовна
Мать ребёнка: Дрюкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрюкова Анна Федотовна
Мать ребёнка: Дрюкова Пелагея Ивановна