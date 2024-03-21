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Герасимова Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1988

Отец: Вахлов Николай Николаевич

Мать: Мохова Ирина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
17.01.2007

Сын: Герасимов Данил Александрович

Отец ребёнка: Герасимов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
02.05.2012

Сын: Герасимов Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Герасимов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
19.09.2020

Дочь: Герасимова Есения Александровна

Отец ребёнка: Герасимов Александр Николаевич

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