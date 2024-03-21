Герасимова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1988
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1988
Отец: Вахлов Николай Николаевич
Мать: Мохова Ирина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.2007
Сын: Герасимов Данил Александрович
Отец ребёнка: Герасимов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
02.05.2012
Сын: Герасимов Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Герасимов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
19.09.2020
Дочь: Герасимова Есения Александровна
Отец ребёнка: Герасимов Александр Николаевич