Махмудов Мухаммадгали Махмудович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмудов Мухаммадгали Махмудович

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Место рождения

Селенгур, Высокогорский р-н, Татарстан

Дата рождения

1824

Дата смерти

31.01.1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Селенгур, Высокогорский р-н, Татарстан
Смерть
31.01.1891
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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