Махмудов Мухаммадгали Махмудович
Место рожденияСеленгур, Высокогорский р-н, Татарстан
Дата рождения1824
Дата смерти31.01.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Селенгур, Высокогорский р-н, Татарстан
Смерть
31.01.1891
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)